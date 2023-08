【商品名】

【新品】STUNNING LURE 切り返しフレアスカート

【説明】

PINKHOUSEのロングスカートになります

総花柄、プリーツ、フレアタイプで可愛く豪華な逸品です

これからの季節に是非いかがでしょうか?

【ブランド・メーカー】

PINKHOUSE

ピンクハウス

【購入元】

大手フリマプラットフォームで購入しました。

【表示サイズ】

FREE SIZE

※実寸をご確認ください

【サイズ】(平置き:cm)

ウエスト: 34

総丈: 84

※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。

【カラー】

イエロー 黄色

ホワイト 白

カラフル マルチカラー

【素材】

※写真でご確認ください。

【状態】

S

【SS】ほぼ新品。美USEDの商品

【S】比較的使用感少なめの綺麗な状態

【A】やや使用感はあるが、目立つダメージや汚れはなく比較的綺麗な状態

【AB】使用感はあるが特に目立つダメージや大きな汚れはない

【B】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【C】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能

【N】新品、展示品、デッドストックなど。

※商品の全体的なコンディション・細かなダメージは画像を参照してください。

■状態、画像、採寸について

出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。

素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございます。

■返品、交換について

中古品のため、商品画像、説明文をご確認いただきご納得いただける方のみご検討ください。

【検索用】

フレア 前開き PINKHOUSE ピンクハウス ロングスカート プリーツ 総柄 花柄 黄色 イエロー ロング丈

【商品管理番号】

230518_5

3.6_4_10_15_20

【商品名】フレア 前開き / PINKHOUSE ピンクハウス ロングスカート / プリーツ 総柄 花柄 黄色 イエロー ロング丈【説明】PINKHOUSEのロングスカートになります総花柄、プリーツ、フレアタイプで可愛く豪華な逸品ですこれからの季節に是非いかがでしょうか?【ブランド・メーカー】PINKHOUSEピンクハウス【購入元】大手フリマプラットフォームで購入しました。【表示サイズ】FREE SIZE※実寸をご確認ください【サイズ】(平置き:cm)ウエスト: 34総丈: 84※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。【カラー】イエロー 黄色ホワイト 白カラフル マルチカラー【素材】※写真でご確認ください。【状態】S【SS】ほぼ新品。美USEDの商品 【S】比較的使用感少なめの綺麗な状態【A】やや使用感はあるが、目立つダメージや汚れはなく比較的綺麗な状態【AB】使用感はあるが特に目立つダメージや大きな汚れはない【B】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり 【C】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能 【N】新品、展示品、デッドストックなど。※商品の全体的なコンディション・細かなダメージは画像を参照してください。■状態、画像、採寸について出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございます。■返品、交換について中古品のため、商品画像、説明文をご確認いただきご納得いただける方のみご検討ください。【検索用】フレア 前開き PINKHOUSE ピンクハウス ロングスカート プリーツ 総柄 花柄 黄色 イエロー ロング丈【商品管理番号】230518_53.6_4_10_15_20

