定番人気！ 1977 Essentials パーカー IRON L パーカー

1977 パーカー

色 IRON

サイズ L

着丈 約67cm

身幅 約68cm

スニダンで購入したパーカーです。

ほとんど使わないので出品させていただきます。

新品購入後1-2回使用で目立った汚れ等ございません。

もしお探しの方いらっしゃいましたらこの機会にぜひどうぞ。

こちらの商品はあくまで中古品です。また一個人が管理、出品等しています。細かい見落とし、見解の相違等あるかもしれません。ミリ単位のご指摘はご勘弁ください^^;

画像等でご確認頂き商品の状態などご了承頂ける方のみお願い致します。

他にも色々出品させていただいていますので、ご覧になってみてください^ ^

何かご質問等ありましたらお気軽にコメントください。

fear of god

フィアオブゴッド

fog

f.o.g

エフオ-ジー

essentials

エッセンシャルズ

Jerry Lorenzo

ジェリーロレンゾ

TMC

Crenshaw

クレンショー

Nipsey Hussle

ニプシーハッスル

The Marathon Clothing

マラソン

パーカー プルオーバー

ジップパーカー ニット

ユナイテッドアローズ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エフオージーエッセンシャルズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

1977 パーカー色 IRONサイズ L着丈 約67cm身幅 約68cmスニダンで購入したパーカーです。ほとんど使わないので出品させていただきます。新品購入後1-2回使用で目立った汚れ等ございません。もしお探しの方いらっしゃいましたらこの機会にぜひどうぞ。こちらの商品はあくまで中古品です。また一個人が管理、出品等しています。細かい見落とし、見解の相違等あるかもしれません。ミリ単位のご指摘はご勘弁ください^^;画像等でご確認頂き商品の状態などご了承頂ける方のみお願い致します。他にも色々出品させていただいていますので、ご覧になってみてください^ ^何かご質問等ありましたらお気軽にコメントください。fear of god フィアオブゴッドfogf.o.gエフオ-ジーessentialsエッセンシャルズJerry LorenzoジェリーロレンゾTMCCrenshawクレンショーNipsey HussleニプシーハッスルThe Marathon Clothingマラソンパーカー プルオーバージップパーカー ニットユナイテッドアローズ

