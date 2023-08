ナイキSBの大人気シリーズのダンク

ぜひご検討くださいませ。

【ブランド名】

NIKE SB ナイキスケートボーディング

【商品名】

DUNK HIGH PRO

ダンクハイプロ

【サイズ】

26.0cm

【状態】

新品未使用(タグ付き/箱有り)

※靴内タグにBスタンプの押印あり

【商品概要】

カラー:ミディアム グレー フリントグレー/ミディアムグレー/フラミンゴ/グレーフォグ

DUNK SBのハイカットから、1990年にアウトドアカテゴリーから展開されたAIR SUPER DOME(エア スーパードーム)から着想を得たカラーリングモデル。

アッパーは落ち着いたダークトーンでまとめ上げ、柔らかな質感のレザーと耐久性の高いスウェードを組み合わせ構築。

さらにヒールやタグにはピンクを、ミッドソールのステッチにはブルーをアクセントにあしらい、ディテールにメリハリをつけています。

スケーターはもちろんのこと、ディリーユースにも使いやすい一足です。

メインカラー···グレー

人気モデル···NIKE ダンク

スニーカー型···ハイカット(High)

シーン···スケートボード(スケボー)

特徴/機能/素材···レザー、スエード

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキエスビー 商品の状態 新品、未使用

