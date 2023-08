80〜90年代ごろのジョルジオアルマーニのコートです。

画像8 ベルト付属しますがピンが欠損しています。

色 アイボリー (画像一枚目が近いです。)

身幅 cm

肩幅 cm

着丈 cm

袖丈 cm

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ジョルジオアルマーニ 商品の状態 やや傷や汚れあり

