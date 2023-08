★Christian Louboutin ローラーボート★

【正規品】

言わずと知れたクリスチャンルブタンの名作ローラーボートです。

こちらのモデルは銀糸が縫い込まれており光沢のあるデニム素材で高級感溢れております。 スタッズも模様加工してあり、他人と差をつけたい方にお勧めです。

すぐに完売してしまったモデルですので、今となっては非常にレアです。

カラー:デニム×シルバースタッズ

サイズ:表記41

状 態:良好

アウトソール:28.0cm

付属品:ボックス、保存袋

購入先:クリスチャンルブタン銀座店

商品は全て正規品、本物です。

偽物は扱っておりません。

ボックスは別モデルの物を御付け致します。

この機会に是非どうぞ。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド クリスチャンルブタン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

