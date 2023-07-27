【正規品】 ThinkPad X1 Carbon 7th ノートPC

あまり使用しておりません。値段交渉は応じさせていただきます。
mb12c nec ネットワークカード付き ジャンク
写真のとおり、天板に少し傷がございます。
HP ゲーミングパソコン Victus 15 5800H RTX3050Ti
箱や充電器もお付けします。
MacBook Air 13 inch Early 2020
MacBook Air a1465 ジャンク
ThinkPad X1 Carbon - ブラック
b376✨美品/スタイリッシュ/8GB /爆速SSD/ブルーレイ✨ノートパソコン
Part No: 20R1S0PU00
DELL Inspiron 15 5575/Ryzen 7/16GB/512GB
Configuration Details
新型Windows11 高性能! スムーズ動作! Core i5 ノートパソコン
● プロセッサー: インテル Core i5-10210U プロセッサー ( 1.60GHz 6MB )
Apple MacBookPro M2 MAX16インチ 32GB 1TBSSD
● 初期導入OS: Windows 10 Home 64 bit
人気の赤✨ 富士通 新品SSD256GB 小型軽量 第3世代 i3 ノートPC
● ディスプレイ: 14.0"FHD IPS 光沢なし LEDバックライト 1920x1080
美品 Mouse パソコン Ryzen 4800U 16GB SSD 512GB
● メモリー: 8.0GB LPDDR3-2133 LPDDR3 (オンボード) 2133MHz
Asus tuf dash gaming
● ストレージ1: 256GB SSD (OPAL2.0対応)
管理24 直ぐに使える 特価 カメラ Office ノートパソコン
● 標準保証: 1年間 引き取り修理
MacBook air 2020 corei5 256gb スペースグレイ
● 電源アダプター: 45W
Dynabook R63/D第6世代Core i5 SSD256GB ㊺
● Office ソフトウエア: なし
MacBookAir M1 16MB 1TB
● グラフィックス: CPU内蔵 (インテル UHD グラフィックス)
Dell Precision M6500
● バッテリー: 4セル リチウムイオンバッテリー
最終値下げMacBook Air , 13-inch, 202…
● 内蔵カメラ: 720p HDカメラ (ThinkShutter付)
最新Windows10 ホワイトカラー✨ 小型パソコン すぐに使えます! WiF
● 指紋センサー: 指紋センサー
◎最強タッチパネル★最強音質★新品SSD★Core-i7★ブルーレイ★高級感★極
● キーボード: フルサイズ (バックライト付) 日本語
爆速SSD256GB 日本製富士通 UH80/D2 高性能i7-8565U
● ワイヤレス: インテル Wireless-AC 9560 + Bluetooth (バージョンは製品出荷時のOSのバージョンに依ります。)
HP Pavilion Aero 13 US配列 WINDOWS
14インチノートPC core i7/office有/1TB/お急ぎ対応可
SONY VAIO Pro VJPG13C11N
Macbook pro late 2012
あまり使用しておりません。値段交渉は応じさせていただきます。写真のとおり、天板に少し傷がございます。箱や充電器もお付けします。ThinkPad X1 Carbon - ブラックPart No: 20R1S0PU00Configuration Details● プロセッサー: インテル Core i5-10210U プロセッサー ( 1.60GHz 6MB )● 初期導入OS: Windows 10 Home 64 bit● ディスプレイ: 14.0"FHD IPS 光沢なし LEDバックライト 1920x1080● メモリー: 8.0GB LPDDR3-2133 LPDDR3 (オンボード) 2133MHz● ストレージ1: 256GB SSD (OPAL2.0対応)● 標準保証: 1年間 引き取り修理● 電源アダプター: 45W● Office ソフトウエア: なし● グラフィックス: CPU内蔵 (インテル UHD グラフィックス)● バッテリー: 4セル リチウムイオンバッテリー● 内蔵カメラ: 720p HDカメラ (ThinkShutter付)● 指紋センサー: 指紋センサー● キーボード: フルサイズ (バックライト付) 日本語● ワイヤレス: インテル Wireless-AC 9560 + Bluetooth (バージョンは製品出荷時のOSのバージョンに依ります。)