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【正規品】 ThinkPad X1 Carbon 7th ノートPC

商品の説明

あまり使用しておりません。値段交渉は応じさせていただきます。
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写真のとおり、天板に少し傷がございます。
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箱や充電器もお付けします。
MacBook Air 13 inch Early 2020

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ThinkPad X1 Carbon - ブラック
b376✨美品/スタイリッシュ/8GB /爆速SSD/ブルーレイ✨ノートパソコン
Part No: 20R1S0PU00
DELL Inspiron 15 5575/Ryzen 7/16GB/512GB
Configuration Details
新型Windows11 高性能! スムーズ動作! Core i5 ノートパソコン
● プロセッサー: インテル Core i5-10210U プロセッサー ( 1.60GHz 6MB )
Apple MacBookPro M2 MAX16インチ　32GB 1TBSSD
● 初期導入OS: Windows 10 Home 64 bit
人気の赤✨　富士通　新品SSD256GB　小型軽量　第3世代 i3　ノートPC
● ディスプレイ: 14.0"FHD IPS 光沢なし LEDバックライト 1920x1080
美品 Mouse パソコン Ryzen 4800U 16GB SSD 512GB
● メモリー: 8.0GB LPDDR3-2133 LPDDR3 (オンボード) 2133MHz
Asus tuf dash gaming
● ストレージ1: 256GB SSD (OPAL2.0対応)
管理24 直ぐに使える 特価 カメラ　Office ノートパソコン
● 標準保証: 1年間 引き取り修理
MacBook air 2020 corei5 256gb スペースグレイ
● 電源アダプター: 45W
Dynabook R63/D第6世代Core i5 SSD256GB ㊺
● Office ソフトウエア: なし
MacBookAir M1 16MB 1TB
● グラフィックス: CPU内蔵 (インテル UHD グラフィックス)
Dell Precision M6500
● バッテリー: 4セル リチウムイオンバッテリー
最終値下げMacBook Air , 13-inch, 202…
● 内蔵カメラ: 720p HDカメラ (ThinkShutter付)
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● 指紋センサー: 指紋センサー
◎最強タッチパネル★最強音質★新品SSD★Core-i7★ブルーレイ★高級感★極
● キーボード: フルサイズ (バックライト付) 日本語
爆速SSD256GB 日本製富士通 UH80/D2 高性能i7-8565U
● ワイヤレス: インテル Wireless-AC 9560 + Bluetooth (バージョンは製品出荷時のOSのバージョンに依ります。)

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商品の情報

ブランドレノボ
商品の状態やや傷や汚れあり

14インチノートPC core i7/office有/1TB/お急ぎ対応可

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あまり使用しておりません。値段交渉は応じさせていただきます。写真のとおり、天板に少し傷がございます。箱や充電器もお付けします。ThinkPad X1 Carbon - ブラックPart No: 20R1S0PU00Configuration Details● プロセッサー: インテル Core i5-10210U プロセッサー ( 1.60GHz 6MB )● 初期導入OS: Windows 10 Home 64 bit● ディスプレイ: 14.0"FHD IPS 光沢なし LEDバックライト 1920x1080● メモリー: 8.0GB LPDDR3-2133 LPDDR3 (オンボード) 2133MHz● ストレージ1: 256GB SSD (OPAL2.0対応)● 標準保証: 1年間 引き取り修理● 電源アダプター: 45W● Office ソフトウエア: なし● グラフィックス: CPU内蔵 (インテル UHD グラフィックス)● バッテリー: 4セル リチウムイオンバッテリー● 内蔵カメラ: 720p HDカメラ (ThinkShutter付)● 指紋センサー: 指紋センサー● キーボード: フルサイズ (バックライト付) 日本語● ワイヤレス: インテル Wireless-AC 9560 + Bluetooth (バージョンは製品出荷時のOSのバージョンに依ります。)

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【正規品】 ThinkPad X1 Carbon 7th ノートPC

37分钟前

【正規品】 ThinkPad X1 Carbon 7th ノートPC

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【正規品】 ThinkPad X1 Carbon 7th ノートPC 【正規品】 ThinkPad X1 Carbon 7th ノートPC

ThinkPad X1 Carbon Gen 7 (14”) laptop

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ThinkPad X1 Carbon 7th Gen 14

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