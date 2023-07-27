【正規品】 ThinkPad X1 Carbon 7th ノートPC

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写真のとおり、天板に少し傷がございます。

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箱や充電器もお付けします。

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Part No: 20R1S0PU00

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Configuration Details

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● プロセッサー: インテル Core i5-10210U プロセッサー ( 1.60GHz 6MB )

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● 初期導入OS: Windows 10 Home 64 bit

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● ディスプレイ: 14.0"FHD IPS 光沢なし LEDバックライト 1920x1080

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● メモリー: 8.0GB LPDDR3-2133 LPDDR3 (オンボード) 2133MHz

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● ストレージ1: 256GB SSD (OPAL2.0対応)

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● 標準保証: 1年間 引き取り修理

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● 電源アダプター: 45W

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● Office ソフトウエア: なし

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● グラフィックス: CPU内蔵 (インテル UHD グラフィックス)

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● バッテリー: 4セル リチウムイオンバッテリー

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● 内蔵カメラ: 720p HDカメラ (ThinkShutter付)

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● 指紋センサー: 指紋センサー

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● キーボード: フルサイズ (バックライト付) 日本語

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● ワイヤレス: インテル Wireless-AC 9560 + Bluetooth (バージョンは製品出荷時のOSのバージョンに依ります。)

商品の情報 ブランド レノボ 商品の状態 やや傷や汚れあり

あまり使用しておりません。値段交渉は応じさせていただきます。写真のとおり、天板に少し傷がございます。箱や充電器もお付けします。ThinkPad X1 Carbon - ブラックPart No: 20R1S0PU00Configuration Details● プロセッサー: インテル Core i5-10210U プロセッサー ( 1.60GHz 6MB )● 初期導入OS: Windows 10 Home 64 bit● ディスプレイ: 14.0"FHD IPS 光沢なし LEDバックライト 1920x1080● メモリー: 8.0GB LPDDR3-2133 LPDDR3 (オンボード) 2133MHz● ストレージ1: 256GB SSD (OPAL2.0対応)● 標準保証: 1年間 引き取り修理● 電源アダプター: 45W● Office ソフトウエア: なし● グラフィックス: CPU内蔵 (インテル UHD グラフィックス)● バッテリー: 4セル リチウムイオンバッテリー● 内蔵カメラ: 720p HDカメラ (ThinkShutter付)● 指紋センサー: 指紋センサー● キーボード: フルサイズ (バックライト付) 日本語● ワイヤレス: インテル Wireless-AC 9560 + Bluetooth (バージョンは製品出荷時のOSのバージョンに依ります。)

商品の情報 ブランド レノボ 商品の状態 やや傷や汚れあり

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