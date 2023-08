アーティスト:Megadeth

タイトル:Cryptic Writings

レーベル:Capitol Records

レコード番号: EST 2297

フォーマット:LP

国:UK

リリース年:1997年

コンディション:

ジャケット→M-- 中古盤としてはかなり良好な状態・良品+

ディスク→EX++ 軽い擦れ、小さな傷あるも、軽いノイズ・良品

リリース当時US pressのアナログはリリースされず、このUK盤が主流流通のアナログでした。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

