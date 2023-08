入荷困難品マルゴー 10 シボ革の黒です!

ザロウオンラインでもマルゴー 10のシボ革の黒だけ完売してます!

大人気のシボ革

★お色は定番カラーのブラックです☆

新品未使用品!

付属品3枚目の画像通り

大阪心斎橋セレクトショップ

why are you hereにて今年6月12日に購入。

送料は込みです♪

ブランド品の為すり替え防止対策として

返品交換はお受け致しません。

予めご了承の程宜しくお願いいたします。

購入時のレシートございます。

素材···牛革(本革)

入荷困難品マルゴー 10 シボ革の黒です! ザロウオンラインでもマルゴー 10のシボ革の黒だけ完売してます!大人気のシボ革★お色は定番カラーのブラックです☆新品未使用品!付属品3枚目の画像通り大阪心斎橋セレクトショップwhy are you hereにて今年6月12日に購入。送料は込みです♪ブランド品の為すり替え防止対策として返品交換はお受け致しません。予めご了承の程宜しくお願いいたします。購入時のレシートございます。素材···牛革(本革)

商品の情報 ブランド ザロウ 商品の状態 新品、未使用

