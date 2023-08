Viaggio Blu(ビアッジョブルー)【WEB別注】

2WAYパール釦プルオーバーピンク <手洗い可能>

定価 ¥22,000-

使用回数▶︎ 羽織りカーディガンとして1回のみ着用

状態はとても綺麗です!

サイズ▶︎M

着丈53cm 身幅45cm 肩幅34cm 神丈58cm

裾幅36cm袖幅15cm 袖口17cm

▶︎色味は、着用画像より物撮り(画像2・3・4枚め)のほうが近いと思います。

——————————————————————

〜商品説明 〜

毎年定番人気のパールニット。今年はなんとWEB別注。

オンラインでしか手に入らない限定アイテムです!

パールボタンがポイントの着回し抜群の一枚。

エレガントかつ可愛く、前後で着用OKピンク色(パープルより)ニットセーター ボタンを開けて羽織りカーディガンとしても、肌触りが柔らかいウールなので季節を問わず、またコーディネートもしやすい万能アイテムだと思います♡前後2WAYでお召しいただけます♪

スカートスタイルにアウトで着てもすっきりと見えるようにシルエットにもこだわっているので、インスタイルが苦手な方にもお勧め♡

また、丈感も絶妙なのでボリュームのあるワイドパンツなどにも相性抜群。

——————————————————————

お取扱いには十分ご注意の上、手洗い可能。

〜 洗濯方法 〜

家庭洗濯:液温は40°Cを限度とし、手洗いが出来る。

自然乾燥:日蔭の平干しが良い。

アイロン:底面温度110°Cを限度としてアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング:石油系溶剤による弱いドライクリーニングができる。

※画像の商品はサンプルとなりますので実際の商品と仕様、加工、サイズが若干異なる場合がございます。

※お客様のモニター環境により実際のお色と多少異なる場合がございます。

【洗濯表示】

手洗い、漂白不可、タンブル乾燥不可、自然乾燥、アイロン仕上げ可、ドライ可、ウエットクリーニング可

【素材】

毛100%(テープ) ポリエステル100%

89% ナイロン6% ポリエステル5%(スリット糸使用)(テープ ポリエステル100%)

カラー···ピンク

袖丈···七分袖

季節感···春、夏

#ViaggioBlu

#ビアッジョブルー

#カーディガン

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ビアッジョブルー 商品の状態 未使用に近い

