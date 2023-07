【2022春夏新色】 激レア　90s POLO ラルフローレン　フリース　スイングトップ 刺繍ポニー ブルゾン

Polo Ralph Lauren / ポロラルフローレン

【商品説明】

カラー ネイビー 紺色 ボルドー バーガンディ

サイズ S

着丈65㎝

身幅62㎝

肩幅54㎝

袖丈58㎝

年代 90年代 紺タグ

ラルフローレンのヴィンテージ フリーススイングトップ (ドリズラージャケット)になります!

表記サイズはSですが大きめの作りなのでLからXLくらいのサイズ感です。

特徴は・ビンテージアイテム・フリースサイズ・チンスト・フロントのスモールポニーロゴはボルドー刺繍です。

デザインもシンプルで合わせやすく機能性もいいです!オススメです!

ラルフローレンのアイテムは有名人やTravis scottなどラッパーが多く着用しており希少価値が高いアイテムなので今後も価格は高騰していきます。

【状態】

目立った傷や汚れはなくまだまだ着用していただけるアイテムです!

探されていた方は是非。

チンクアンタ



ビンテージ ヴィンテージ ネイマール エムバペ NOCTA NIGO 2pac ビギー スヌープドッグ ドクタードレ カニエウエスト Travis scott トラビススコット エミネム ドレイク ジャスティンビーバー ジヨン オーバーサイズ ゆるだぼファッションが好きな方もおすすめです!

※USED商品に関しましては、注意を配って検品してますが着用に問題のない程度のダメージ 汚れがある場合がございます。ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 未使用に近い

