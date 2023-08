ETS.MATERIAUXのリネンロングコートです。

販売当時、数日で即完した商品です。

金欠のため出品します。

M-38のモーターサイクルが原型のため、ガバッと着れるシルエットが特徴です。

軍物らしい見た目の迫力があり、リネンオックスに後染めを施しているため、ハードな迫力とは対象的にリネンならではのとろみと重量感があります。

サイズ:3

身幅:63.5

着丈:109.5

裄丈:44

季節:秋-冬-春

古着好きだけに留まらず誰もが魅了されるアイテムだと思います。是非。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エディフィス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

