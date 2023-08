ご覧いただきありがとうございます☺︎

即購入OK⭐︎

--商品内容--

・Nikon D5000 ボディ

・Nikonレンズ(18-55mm )

・バッテリー

・充電器

・カメラバック

写真に写っているものが全てです。

ストラップ付きなので持ち運びにも便利です♫

--コンディション--

動作確認済です。動作には問題ありません。

ボディは目立つキズはなく、全体的に良好な状態です。

液晶はキズもなく綺麗な状態です。

ファインダーは視認性に問題ありません。

レンズは綺麗な状態です。

写真にてご確認ください。

ショット数は3919枚と少なくまだまだ使用可能です♪

--配送--

匿名配送のらくらくメルカリ便もしくはゆうゆうメルカリ便で発送いたします。

商品の情報 ブランド ニコン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

