高評価なギフト BALENCIAGA ×ADIDAS ショルダーバッグ ショルダーバッグ

【タムタム様専用商品となります。】

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カラー···ホワイト

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素材···本革

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新品未使用品になります。

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可能な範囲でお値下げいたします。

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BALENCIAGA / ADIDAS スモールクロスボディメッセンジャーバッグ

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ブラック＆ホワイトの熟成アリーナラムスキン製の adidas スモールクロスボディメッセンジャーバッグは adidas とのコラボレーションで実現しました。

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• サイズ：横17cm x 縦22.8cm x マチ5.8cm

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• 熟成アリーナラムスキン

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• メッセンジャーバッグ

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• ショルダーパッド入りの調節可能なクロスボディストラップ（69.8cm）

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• フロントにエンボス加工のadidasトレフォイルとBalenciagaロゴ

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• フロントにコントラストの効いたスリーストライプス マーク

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• 同色系のメタルパーツ

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• ジップ開閉

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• メインコンパートメント x 1

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• 内側パッチポケット x 1

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• フロントにジップポケット

BALENCIAGA ×ADIDAS ショルダーバッグ

• ナイロンライナー

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• adidas® コラボレーション

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• トレフォイル ロゴ、スリーバーズ ロゴおよびスリーストライプス マークは、アディダスの登録商標です。

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• イタリア製

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• 柔らかい布で拭いてください

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素材： ラムスキン 100％

[廃盤]BRIEFING、グラスホッパー、ショルダーバッグ



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商品の情報 ブランド バレンシアガ 商品の状態 新品、未使用

【タムタム様専用商品となります。】カラー···ホワイト素材···本革新品未使用品になります。可能な範囲でお値下げいたします。BALENCIAGA / ADIDAS スモールクロスボディメッセンジャーバッグ ブラック＆ホワイトの熟成アリーナラムスキン製の adidas スモールクロスボディメッセンジャーバッグは adidas とのコラボレーションで実現しました。• サイズ：横17cm x 縦22.8cm x マチ5.8cm• 熟成アリーナラムスキン• メッセンジャーバッグ• ショルダーパッド入りの調節可能なクロスボディストラップ（69.8cm） • フロントにエンボス加工のadidasトレフォイルとBalenciagaロゴ • フロントにコントラストの効いたスリーストライプス マーク • 同色系のメタルパーツ • ジップ開閉• メインコンパートメント x 1• 内側パッチポケット x 1• フロントにジップポケット• ナイロンライナー • adidas® コラボレーション• トレフォイル ロゴ、スリーバーズ ロゴおよびスリーストライプス マークは、アディダスの登録商標です。• イタリア製• 柔らかい布で拭いてください素材： ラムスキン 100％#バレンシアガ#balenciaga#アディダス#adidas#ショルダーバッグ

商品の情報 ブランド バレンシアガ 商品の状態 新品、未使用

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