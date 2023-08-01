安い購入 【最最終値下げ】CHANEL バック　ホワイト ショルダーバッグ

希望販売価格70万でしたが

すずめ様 専用

期間限定でお安くしております。

keitykeity 様 専用



コーチCOACHレインボーショルダーカメラバッグ

コロンとしていて可愛いバックです。

ルイヴィトン ミニダヌーブ ヴィンテージ モノグラム ショルダーバッグ

ショルダーバックですが

ステラマッカートニー チェーン ハンドバッグ

チェーンを二重に巻いてもらうと手持ちにもなります。

LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン ダミエ・ヴェルニ クラブ



☆agnes b.☆レッドカウレザーショルダーバッグ☆美品☆

中は使用感がありますが、

フェンディ バイザウェイ ラージ ショルダーバッグ ハンドバッグ 2way

外側はまだまだ全然綺麗にお使い頂けます。

BIG SHOULDER BAG



新品ラシットスマホショルダー Russet

2枚目以降に

ルイヴィトン/LOUIS VUITTON ●ヴィバシテGM ●モノグラム

目立つ傷や汚れの写真載せています。

未使用！PRIMACLASSE プリマクラッセ 2way ミニボストン バッグ



《ear PAPILLONNER》フリンジショルダーバッグ



FENDI ミニハンドバッグ

素人保管、素人判断です。

値下げ！メゾンマルジェラ 5AC ミニ クミン

ご理解のある方のみお願いします^ ^

美品 DIESEL ディーゼル 1dr ショルダー バッグ 白 【未使用】



希少 オールドグッチ GUCCI シェリーライン ショルダーバッグ ブラック



美品 CHANELニュートラベルライン ショルダーバッグ 黒

すり替え防止のため、

ZAGLIANI ザリアーニ クロコダイル×牛革 フラップ型 ショルダーバッグ

返品は不可です。

Gucciグッチバッグ



★専用★ブレディ Brady フルーム FROME 2WAY ショルダーバッグ

カラー···ホワイト

TUMI トゥミ ボディバッグ ミニ 本革 レザー ウエストバッグ

素材···本革

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 やや傷や汚れあり

希望販売価格70万でしたが期間限定でお安くしております。コロンとしていて可愛いバックです。ショルダーバックですがチェーンを二重に巻いてもらうと手持ちにもなります。中は使用感がありますが、外側はまだまだ全然綺麗にお使い頂けます。2枚目以降に目立つ傷や汚れの写真載せています。素人保管、素人判断です。ご理解のある方のみお願いします^ ^すり替え防止のため、返品は不可です。カラー···ホワイト素材···本革

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 やや傷や汚れあり

ロエベ ハンモック スモールtako様専用 ペリーナイロン クロスボディーバッグ Blackロゴ2wayルイヴィトンエピアルマBBフェンディ FENDI セレリア ショルダーバッグシャネル エナメル チェーン ショルダーバッグ