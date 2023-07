幸せなふたりに贈る結婚祝い LUMIX Panasonic 45-200mm 美品！ 望遠レンズ レンズ(ズーム)

■商品説明■

スポーツ観戦、運動会、発表会、野鳥やペットの撮影など様々なシーンで大活躍!

遠くにある被写体を綺麗に撮影可能です!

望遠レンズにしては比較的小型ですので、気軽に持ち運び出来ちゃいます!

初期不良品保証付きですので、安心してご購入ください!

■コンディション■

〈外観〉

大きな傷などなく、綺麗な状態です!

〈光学〉

カビやホコリなどはなく綺麗な状態です!

〈動作〉

完動品です!故障などございません!

防湿庫にて保管しております!

■商品内容■

・レンズ本体

・レンズキャップ前後

・初期不良品保証

■発送■

匿名・保険付きのゆうゆうメルカリ便発送です!

らくらくメルカリ便にも変更可能です!

「発送までの日数」を「2~3日で発送」としておりますが、即日、翌日発送が可能な場合もございますので、お急ぎのお客様も是非、1度コメントください!

■その他■

Canon 一眼レフ EFマウントなどで使用可能です!

もし不安などございましたら、お客様のお持ちのカメラが対応しているか確認致しますので、コメント欄にお持ちのカメラ機種名をお書き下さい!

もし使い方などに関して疑問や質問などありましたら、取引中はもちろん、取引終了後も誠実に対応致します!

これまで1000件以上の評価頂きましたが、閲覧可能な全ての評価が「良い」評価です!

『神奈川県公安委員会』に承認をうけた古物商・カメラ専門家が販売しております!

安心してご購入ください!

他にも多数のレンズを出品しております!

『 #かれんレンズ 』をご覧下さい!

よろしくお願いします!129

商品の情報 商品のサイズ マイクロフォーサーズマウント ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

