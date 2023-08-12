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【50％OFF】 ヒューレットパッカード　クロムブック　HP X360 Chromebook ノートPC

商品の説明

仕事用にと購入したのですが、数回しか使用することがなく、ほとんど新品同様での出品です。
15.6型 東芝 R35/M i5 4GB 500G 無線 Win11

A71第7世代i3⭐️SSD128GB+HDD1TB⭐️LaVieノートパソコン
写真にあるもの(本体、電源コード、説明書、保証書等)が、発送するものになります。
ノートパソコン ssd カメラ付き オフィス2021 外付けHDD500

VivoBook S15 S533EA i7-1165 メモリ16GB 1TB
Model 14c-ca001TTU
格安パナソニック Let`s note SR3 CF-SR3SFAKS 新品
CPU intel CORE i3
MacBook AIR 2020年式

hp 430 g3 i5 6200U 8gb 256gb 13.3 インチ

レッツノート CF-SZ6 i5 7300U SSD512GB 8GB稼働時間少
初期化して発送します。
DELL ノートパソコン Core i7 8GB 最新Office

第８世代◆ lenovo Thinkpad X280
シリーズ...Chromebook

MacBook Pro16インチ

商品の情報

ブランドヒューレットパッカード
商品の状態未使用に近い

NEC LaVie L PC-LL550KH7KTハローキティ仕様　限定　レア

197✨Win11✨i5✨SSD512GBメモリ8G✨オフィス付きノートパソコン

lenovo Lenovo G580 2689MFJ

ThinkPad S6 i5-6300H GTX960M 16G+128G+1T

HUAWEI MateBook13
仕事用にと購入したのですが、数回しか使用することがなく、ほとんど新品同様での出品です。写真にあるもの(本体、電源コード、説明書、保証書等)が、発送するものになります。Model 14c-ca001TTUCPU intel CORE i3初期化して発送します。シリーズ...Chromebook

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ブランドヒューレットパッカード
商品の状態未使用に近い

【50％OFF】 ヒューレットパッカード　クロムブック　HP X360 Chromebook ノートPC

55分钟前

【50％OFF】 ヒューレットパッカード　クロムブック　HP X360 Chromebook ノートPC

¥23,500 ¥13,160

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出品者

b7334c9

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b7334c9
【50％OFF】 ヒューレットパッカード　クロムブック　HP X360 Chromebook ノートPC 【50％OFF】 ヒューレットパッカード　クロムブック　HP X360 Chromebook ノートPC

HP Chromebook x360 14 製品詳細 - ノートパソコン | 日本HP

HP Chromebook x360 14 製品詳細 - ノートパソコン | 日本HP


HP Chromebook x360 14 製品詳細 - ノートパソコン | 日本HP

HP Chromebook x360 14 製品詳細 - ノートパソコン | 日本HP


HP X360 2イン1 ノートパソコン 14インチ タッチスクリーン FHD IPS Chromebook、Intel Core i3-1115G4 (Beats i5-1031G1)、8GB RAM、128GB NVMe SSD、バックライト付きKB、指紋リーダー、メタルボディ+TiTacカード

HP X360 2イン1 ノートパソコン 14インチ タッチスクリーン FHD IPS Chromebook、Intel Core i3-1115G4 (Beats i5-1031G1)、8GB RAM、128GB NVMe SSD、バックライト付きKB、指紋リーダー、メタルボディ+TiTacカード


1W4Z4PA-AAAA [HP Chromebook x360 12b-ca0014 G1モデル (Pen 4GB 64GB)]

1W4Z4PA-AAAA [HP Chromebook x360 12b-ca0014 G1モデル (Pen 4GB 64GB)]


HP (エイチピー) x360 2イン1 14インチ フルハイビジョン タッチスクリーン Chromebook クロームブック 第10世代 Intel (インテル) Core i3-10110U 8GB RAM 64GB eMMC B&O (ビーアンドオー) Audio WiFi 6

HP (エイチピー) x360 2イン1 14インチ フルハイビジョン タッチスクリーン Chromebook クロームブック 第10世代 Intel (インテル) Core i3-10110U 8GB RAM 64GB eMMC B&O (ビーアンドオー) Audio WiFi 6


2020 HP Chromebook x360 ノートパソコン コンピューター 第8世代 Intel Core i3-8130U 最大3.4GHz (i5-7200U) 8GB DDR4 RAM 64GB eMMC 14インチ FHD 2-in-1 タッチスクリーン 802.11ac WiFi

2020 HP Chromebook x360 ノートパソコン コンピューター 第8世代 Intel Core i3-8130U 最大3.4GHz (i5-7200U) 8GB DDR4 RAM 64GB eMMC 14インチ FHD 2-in-1 タッチスクリーン 802.11ac WiFi


HP Chromebook x360 12bレビュー。【GIGAスクールおすすめ端末

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