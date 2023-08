【数々のアワードを受賞】 GUCCIパンツ その他

GUCCIテーパードパンツです。素材の切り替えがあり非常にモードに履いて頂けます。

カラー···ブラック

パンツ丈···フルレングス

柄・デザイン···その他

素材···ウール

シルエット···テーパード

股上···ローライズ

季節感···春、秋、冬

サイズ感

ウエスト約72センチ

ヒップ約90センチ

股下約81センチ

股上約19センチ

平置きで測っていますので多少の誤差はあります。

目立つ傷や汚れはありませんが、使用品にご理解のある方のみお求めください。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

GUCCIテーパードパンツです。素材の切り替えがあり非常にモードに履いて頂けます。カラー···ブラックパンツ丈···フルレングス柄・デザイン···その他素材···ウールシルエット···テーパード股上···ローライズ季節感···春、秋、冬サイズ感 ウエスト約72センチヒップ約90センチ股下約81センチ股上約19センチ平置きで測っていますので多少の誤差はあります。目立つ傷や汚れはありませんが、使用品にご理解のある方のみお求めください。

