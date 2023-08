ファッションなデザイン ブリーフケースブラック 【美品✨】トゥミ オールレザー ビジネス 2way ビジネスバッグ

こちらから他の鞄やお財布もご覧になれます↓

【良品】ヴィトン エピ ポルトドキュマンヴォワヤージュ ビジネスバッグ ポワニエ

#Riaパンプスコーナー



【ブランド】

TUMI╱トゥミ

【商品名】

ブリーフケース ビジネスバッグ 書類鞄 カバン かばん

ショルダー 2way ビジネス 就活 高級感

【カラー・素材】

■ブラック 黒

■レザー 革 皮

【サイズ・仕様】

約幅 約40cm

高さ 約31cm

マチ 約9.5cm

ファスナーポケット×3

ポケット×3

携帯ポケット×1

カードポケット×4

ペンホルダー×1

A4サイズ、PC収納可

【状態】

目立つ傷や汚れなく綺麗です✨

詳しくは写真をご確認ください。

あくまで中古品となります。神経質な方はご注意下さい。

【購入元】

リユースショップ

⚠️その他注意⚠️

・あくまで主観の中古品となります。

・気になる箇所がありましたら写真を追加いたしますのでお気軽にコメントください。

・丁寧に検品致しますが、見落としがある場合があります。中古品であることをご理解の上ご購入ください。

・中古品特有のにおいがある場合がございます。神経質な方は、ご購入をご遠慮下さいませ

・全て大手ブランド取扱店にて鑑定済みの正規品となります。安心してお買い求めください。

・商品説明と写真から総合的に判断してご購入頂きますようお願い致します。

【値下げについて】

お値下げご希望の場合は必ずご希望金額をご提示ください!

【返品について】

・イメージと違うなど購入者さま都合はご遠慮ください。

・いかなる理由でも返品交換時の送料は購入者様負担とさせて頂いております。ご了承下さい。

5000A1406600250

商品の情報 ブランド トゥミ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

