商品の情報 商品のサイズ M ブランド ブリッラペルイルグスト 商品の状態 未使用に近い

ご覧いただき誠にありがとうございますBrilla per il gustoブリッラペルイルグストオリジナルジャケットを紹介させていただきますお色はグレーのウィンドペーンサイズは46素材はシルク55 カシミヤ45(状態)※主観になります使用感見られない極美品、試着のみですスペアボタン付き肩と胸ポケットの躾糸も付いたままです(商品特徴)ビームス BEAMSのドレスレーベルであるブリッラペルイルグストのオリジナルジャケットですリングヂャケットRINGJACKET製素材が贅沢で触り心地も極上です袖はアキミセで調整も可能(実寸)サイズ 46着丈 72身幅 51.5肩幅 43袖丈 61※素人採寸になります、誤差はご容赦ください※出品者の体型、購入時期、着用回数などについて、ご返答できない場合もございます。ご理解ください※「付属する」との記載がない場合、ハンガーやシューツリーなどは付属いたしませんLARDINIやTAGLIATORE、STILE LATINO、Circolo、Belvest、BOGLIOLI Moorer、HERNO、HEVO、ASPESI、FORTELA、SEALUP、Cinquanta、VALSTAR、Barbour、ペトリロ、Cruciani、ZANONE、Drumohr 、Finamore、Giannetto、BARBA、ORIAN、GUY ROVER、PT01、INCOTEX、ENTRE AMIS、BERWICH、GERMANO、BEAMS F ビームス brilla per il gusto baracuta grenfell inverterealden、Edward Green、j.m weston、charch's、CROCKETT&JONES などを愛用していますカラー···グレー柄・デザイン···チェックアウター形···シングル季節感···春、秋、冬

