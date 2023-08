傷や汚れがあります。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

『激闘!爆テク コロッセオ 爆丸公式バトルフィールドW超DXセット』に付属していた爆丸プレイマニュアルDVDはありません。また、ハイパーロープは劣化していたため、処分しました。

箱の状態が悪いです。(写真5枚目)

バトルフィールドシート、カードステーションシートが少し曲がっています。(写真6枚目)

梱包の際のダンボールは使用済みのものをサイズ調整し、再利用していますので、状態が悪いです。ご了承ください。

写真追加のご要望がありましたら、お気軽にコメントしてください。

即購入◯

#爆丸

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

