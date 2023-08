新品タグ付きです。室内で1度試着しました!

サイズはMサイズになります。

定価は18517円でした。

前撮り用に購入しました。2つのドレスで悩み、両方購入したのですが、もう片方の方が自分には似合ったため出品致します☺︎︎︎︎

流行りの韓国風で、ビーズとスパンコールがキラキラとしてとても可愛いです!

チュールの内側の生地にラメが着いていて、ラメが透けてとっても美しいドレスです。

写真のモデルさんは靴が出ていますが、私の身長だと(153cm)ハイヒールを履く必要がある丈感です。

後ろは編み上げ式になっているので、多少のサイズ調整は可能かと思います◎

とっても可愛いドレスなので、ぜひ着用して貰えたらと思います☺︎︎︎︎

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

