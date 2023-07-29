新しいエルメス THE NORTH FACE ブラック　トートバッグ リュック/バックパック

ノースフェイス

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THE NORTH FACE

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トートバッグ

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素材···ナイロン

ELEMENTエレメント キャンプ用リュック

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

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カラー···ブラック

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マチ 14.5cm

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幅 43.5cm

MCM リュックMサイズ



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2022年6月購入 定価17500円

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商品の情報 ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

ノースフェイス THE NORTH FACE トートバッグ バックパックリュック素材···ナイロン柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラックマチ 14.5cm幅 43.5cm2022年6月購入 定価17500円未使用です。タバコ、香水無し ペット飼育なし即購入OKです。水に強い加工を施し軽めに仕上げたナイロン性。刻印入りのメタルアジャスターやロゴ型引き手ファスナーを採用。手持ちにも肩掛けにも調整できるテープ仕様、サイドと底のテープはサイズ調整が可能です。トップは内側が見えないようにファスナー仕様、両サイドにボトルも入るドットボタン付きポケット、メインコンパートメントに16インチのノート型PCなどの収納に便利なパッド入りポケット、本体背面にドットポケット配置と申し分のない収納力

商品の情報 ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

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