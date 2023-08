平均価格25万円以上のブルガリになりますがジャンク品としてお安く提供させて頂きます。

ブルガリ

ディアゴノ・CH40STA

ケースサイズ 40mm

自動巻き

ベルト 純正

腕周り 約18.5cm

付属品 純正ケース

ジャンク理由

・竜頭芯折れ

・バックル外れ

・現在不動

こちらでの修理も可能ですが、相場での販売になるため、購入者にて修理をお願いします。

とにかく40STAを安く購入したい方でどうぞ。

ブルガリにてコンプリートサービスも可能ですが、時計修理工房の方が安く修理可能となります。

再度、記載しますがジャンク扱いですので実動品の感覚での質問や購入をしないで

下さい。

商品の真贋は保証致します。

また、ルールに従いシリアルナンバー、リファレンスナンバーは画像にて開示しています。

商品の情報 ブランド ブルガリ 商品の状態 全体的に状態が悪い

