●アイテム●

#ぶんちゃんshopメンズの一覧はこちら

●サイズ●

縦 約41cm

横 約32cm

まち 約16cm

ハンドル 約23cm

(付け根から付け根まで)

ショルダー 約51cm~約91cm

(付け根から付け根まで)

(長さ調節自由)

平置き実寸。

着画はお断りいたします

●状態●

レザーのくったり感がほとんどなく

かなり使用感が少なく感じられます。

目立った傷や汚れなどはなく美品です!

※状態に関しましては主観の部分もございますので、

写真でよくご確認をお願い致します。

分からない事がありましたらお気軽にご連絡下さい。

●詳細●

コーチの大容量のリュックです。

大手セレクトショップにて購入しました。

(No.A1877-F23202)

機能面でも

8枚目の写真のようにA4ファイル×2

A5プラケース・長財布・携帯×2

500mlのペットボトル・ハンカチタオルが

入る大容量!

通勤・通学・プライベートなどで

ご利用いただけます。

この機会にいかがでしょうか♡

●カラー●

ブラウン 茶

●素材●

レザー

※あくまで素人の検品ですので

見落としなどがあるかと思いますが、

説明と写真をご覧いただいてご検討ください。

※中古品の自宅保管にご理解いただける方の

ご購入をお願い致します。

※写真の撮影環境やお使いの端末によって、

現物と色味が異なる場合がありますので

ご了承の上お買い求めください。

※万が一商品や対応に不備が御座いましたら

メルカリのシステム上評価後は対応できなく

なってしまう可能性が御座いますので、

必ず評価前に御連絡いただくようお願いします。

※出品するにあたってお手入れをしております。

●配送●

簡易包装にて1~2日程度で発送いたします。

ご購入前にプロフィールの確認を宜しくお願いします。

#ぶんちゃんshopメンズの一覧はこちら

No25:17346419

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

