高い品質 NORTH THE FACE Cropped Wide Ripstop ワークパンツ/カーゴパンツ

今月オンラインサイトで購入し、数分の試着のみです。

公式では完売の人気サイズ。

使おうか迷っておりますので、値下げは考えておりません。

カラー/エクリュ

サイズ/WM

ーー購入サイトより

THE NORTH FACE

USED SETUP

NT5316N_f6334-f6334-d216

Ripstop Wide Cropped Pants EC(Ecru) WM

・コットンナイロンリップストップを使用したワイドクロップドパンツ

・オーガニックコットンとリサイクルナイロンの混紡糸で織られた生地は、タフな素材感と軽い着心地が特徴

・ヴィンテージのクライミングパンツをベースにデザイン

・ウエストはウェービングベルト仕様

・股下には脚の可動域を広げるマチ付き

・ヒップとワタリにゆとりを持たせ、裾にかけてきつめのワイドテーパードカット

ノースフェイス

THE NORTE FACE

ワイドクロップドパンツ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイスパープルレーベル 商品の状態 新品、未使用

