最旬トレンドパンツ 新品タグ付　yori COOL撥水パーカー ジャンパー/ブルゾン

yori cool撥水パーカーです(^^)ブラック。

先行受注会で注文しましたが

色々と買いすぎてしまったので出品します。

試着のみ、新品タグ付きです。

正規品であることの証として、yoriからの薄い紙のお手紙を同封できます(納品書ではありません。)ご希望であれば仰ってください^_^

小さく折りたたんでの発送となります。

【color】

ブラック

【comment】

ひんやりとしたドライタッチと軽やかな風合いの素材です。撥水加工も施しているため、

急な雨にも安心してご着用頂けます。ストレッチ性に優れているため着心地の良さが魅力です。

サイドからバックにかけての切替位置にたっぷりとダブルにギャザーを寄せて裾にボリュームを

持たせたシルエットがフェミニンな印象の一着です。顔回りが小顔に見える立フードで

キレイ目な印象です。手の甲をカバーする指穴付きデザインです。

*サマーレギパン【YR2022-112SM】と同素材になります。

*水際でご着用ください、水中ではお控えください。

【material】

伸縮性:あり

光沢感:なし

透け感:なし

生地の厚さ:薄手

裏地:なし

【quality】

表地:ナイロン85%

ポリウレタン15%

ポケット布:ナイロン100%

■手洗い可

※タンブラー乾燥はお避けください。

※洗濯により収縮やねじれ、型崩れすることがあるので、形を整えて干してください。

※洗濯で多少縮みます

【size】

F

着丈(センターバック~後裾) 64.5cm

着丈(ネックポイント~前裾) 62.2cm

身幅 47.3cm

肩幅 37.8cm

袖丈 68cm

袖幅 19.3cm

袖口幅 10cm

袖口リブ 11cm

■made in japan

発送際に折り畳み発送いたしますことご了承ください。

*匿名メルカリ便にて発送いたします。

#yori

#ヨリ

#ブラック

#撥水パーカ

#mizugiwa

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヨリ 商品の状態 新品、未使用

