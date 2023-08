【メーカー包装済】 【商談中】パチンコ 実機 三共 ネオステラ枠（ガラス付/赤枠）【24V無加工】枠 パチンコ/パチスロ

⭐️当方の掲載商品をご覧いただき、誠にありがとうございます。

158 【引取限定】パチスロ ミルキィホームズ

ご購入前にプロフィール、商品の説明を必ずご覧ください。

⚠️この商品は【24V無加工の枠】です。

※枠は三共/ネオステラ赤枠となります。

❌循環、無段階ボリューム等の仕様ではございません。

⭕付属品はオプション①~⑥です。

✿オプション✿

・出品商品と同時購入の価格です。

・単品販売価格はお問い合わせください。

・別途出品になる場合がございます。

①無段階ボリューム加工/3,500円

※ボリュームは、付属の両面テープ(予備有)で固定しております。

②レバーバイブ停止加工/1,000円

※オンオフのスイッチは付いておりません。

③台鍵(流通キー)/500円(中古)

④CRアダプター/800円(未使用)

⑤遊技玉 約500玉/1,000円(中古)

※刻印無しの綺麗な【銀色】遊技玉。

⑥トランス300~350VA/2,500円(中古)

※加工は不必要!差し込むだけです。

※オプション以外に必要な部品、加工等は、買い主様ご自身にて、お手配いただければと存じます。

⚠️中古商品特有(経年劣化)のLED切れ、傷、焦げ、汚れ、メッキ剥がれ、アクリル(樹脂全般)やネジ締め付け部のヒビ等、遊技に影響の無い瑕疵全般は、ご対応いたしかねます。

⚠️商品発送はヤマト宅急便【関東から着払い】1箱発送となります。

⚠️発送伝票内に記入する、【お届け先電話番号】をメッセージにてお知らせ下さい。

※緩衝材(破損防止)を入れた新品ダンボールを使用します。

※機械番号シールは、綺麗に剥がして発送する場合がございます。

⭐️商品到着後の検品は,加工(改造)前の状態でお願いします。加工(改造)後でのクレームは、お受けいたしかねます。

⭐️最後に中古商品に対し完品、美品を求められる方や神経質な方は、ご購入をご遠慮いただけますと幸いです。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

