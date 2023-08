ノースカロライナ メッシュ風の半袖シャツになります。

サイズ:2XL(XXL)

私が若い時代、90年代後半のローライダーはもちろん、B系、カラーギャング風ファッションが流行っていた頃に購入し着用していた物になります。

多少の使用感はありますが、経年品にしては状態が良い方だと思います。目立つような汚れ等はないです。但し、多少のほつれ等が見受けられますが、使用上問題はありません。

ずっと保管していましたが、整理の為、出品する事にしました。

中古品になりますので、ご理解のある方のみよろしくお願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。

90年代後半、カスタムローライディング誌や日本版ローライダーマガジンなんかに通販してたのが懐かしいアイテムです。現在では販売されていないと思います。レアなアイテムになりますので、ご興味がある方は是非いかがでしょうか。

サイズ:着丈 約81㎝ 身幅 69㎝

※多少の誤差はご了承下さい。

他のフリマサイトでも出品中の為、入れ違いの売り切れの際はご了承下さい。

また発送について、コンパクトに梱包させていただきますのでこちらについてもご了承下さい。

何かありましたら気軽にコメントして下さい。

ギャングスタ

ギャングスタラップ

チカーノギャング

ウエストコースト

ローライダー

ハイドロ

チカーノラップ

西海岸

ウェッサイ

westside

fubu

wildwestdays

ワイルドウエストデイズ

チカーノ

CHICANO

チカーナ

メキシコ

ワイヤーホイール

lowrider

マリア

ガダルーペ

mividaloca

90s古着

80s古着

ナイロンジャケット

ナイロンセットアップ

激レア 当時物 希少 レア物 レア 入手困難

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) 商品の状態 やや傷や汚れあり

