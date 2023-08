GOD SELECTION XXX (ゴッドセレクショントリプルエックス) Tシャツ L ホワイト プリント柄

新品未使用品です。

メインファブリックには海島綿シーアイランドコットンと

米超長綿スーピマコットンの交配により生まれた新原綿使用の糸を採用。

高い急乾性、自然の光沢、独特なぬめり感は健在。

肌馴染みが良いORIGINAL BODYとなります。

柄:プリント

カラー:ホワイト

※モニター環境により写真と実物とで色の違いがある場合もございますのでご了承下さい。

サイズ:L

※商品やブランドによりサイズは異なります。

実寸

着丈:72cm

身幅:57cm

肩幅:51cm

袖丈:24cm

※平置き状態での測定です。多少の誤差はご了承ください。

素材

綿 100%

定価14,300円

正規取扱店舗にて購入。

新品、未使用品ですが、輸送中の傷み、

初期傷、シワ、へこみなどある場合がございます。

商品の状態を極度に気になされる方はご遠慮下さい。

以上にご理解を頂ける方のみお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ゴッドセレクショントリプルエックス 商品の状態 新品、未使用

