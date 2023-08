≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡

ご覧いただき

ありがとうございます( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )

○即購入大歓迎

○フォロー5%引き

○2点目10%オフ

↓

#meimeiのオシャレメンズ古着XL

【商品説明】

Amiニットセンター

■ ブランド:CALVIN KLEIN Jeans

カルバンクライン ジーンズ

■ 商品名 :ジップアップ ニット

■ カラー :グレー/灰色

■ 平置きサイズ :MENS XL表記

着丈:約 66cm (襟付根〜裾先)

身幅:約 57cm (脇下〜脇下)

袖丈:約 75cm (袖先〜袖の始まる縫目)

裄丈:約 102cm (袖先〜襟頂点中央)

肩幅:約 50cm (肩の縫目〜肩の縫目)

(多少の誤差はご容赦下さいませ。)

■ コンディション : C

使用感あり 毛羽立ちあり フロント裾に目立ちにくいシミあり

A未使用、未使用に近い極美品

B使用しているが美品

C使用感はあるが使用するのに問題のない程度

Dやや傷汚れのあるお品

E状態の悪いもの

【ご注意】

・古着のため見落としによる目立たないほつれ、汚れ等のダメージがある場合もございますことをご理解お願いいたします。

・撮影環境や使用するモニター、反映されにくい色味など、商品と画像に若干の色誤差が生じますことをご了承ください。

・当店で取り扱いのある商品に関しては全て正規品・本物を扱っております。こちらは日本流通自主管理協会(AACD)加盟店にて購入しております。

ロンハーマン、ユナイテッドアローズ 、ディーゼル、ポールスミス、コムサプラチナ、セオリー エポカウオモ、ラコステ、ランバン、アラミス、エミネント、バーバリー、ラルフローレン、ビームス、シップス、ダンヒル、ダックス、バーニーズニューヨーク、トゥモローランド等お好きな方にもおすすめです(*^^*)

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド カルバンクライン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

