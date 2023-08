❤️フォローで500円お値引き!❤️

◆キャンプはもちろん、お買い物、レジャーにも!運動会やお花見など、レジャーではクーラーボックス・レジャーシート・アウトドアチェア・食べ物など…運ぶものが意外と多くて大変です。 アウトドアワゴンがあればひとりでも沢山の荷物を運ぶことが出来ます。

◆70Lの良い容量

積載約70Lの容量です。一度にたくさんの荷物を持ち運べます。組み立ては、折りたたみ式でフレームを展開するだけ。本体と底板が一体型なので、底板を敷く必要がない簡単な組み立てです。

◆女性でも簡単

重量は約6.6kgの軽量タイプ。持ち運び用の取っ手付き。キャンプ以外にも、買い物をまとめて駐車場まで運ぶショッピングカートとしても便利です。誰でも簡単にできるワンタッチ設計なので力もいらず時間もかかりません。女の子にも使いやすい♪

◆高品質の素材

フレームはスチール製で頑丈で耐久性に優れます。シートはポリエステルのオックスフオード織り。厚手で丈夫なうえ、防水加工を施しています。タイヤは、耐衝撃性のあるPVCと硬質で耐熱性に強いPPを使用して、頑丈で移動中の振動が気にならない安定走行に優れます。

◆収納した状態で自立できる

家や倉庫に収納する際も邪魔にならず、車への積載もやすく、縦置き、横置きどちらにも対応できます。

◆収納した状態でも移動できる

収納バッグに引手が縫い付けてあり、引手を持ち、引いて歩きやすいです。タイヤ同士も干渉することはないです。

◆仕様

材質:オックスフォード織りシート、

スチール(フレーム)

PP+PVC(タイヤ)

◆サイズ

(約)69×47×66~90cm

◆収納サイズ

(約)50×20×70cm

◆耐荷重

(約)60kg

No.6710-2259

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

