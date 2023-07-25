都内で ASUS TransBook T100HA-128S ノートPC

ご覧いただきありがとうございます。

白色（天板）【東芝 Dynabook】i5♪SSD256★ノートパソコン

あまり使用する機会が無いためお譲り致します。

Blu-Ray 再生! Dynabook T75/UR i7 1TB 8GB

内容物はパソコン本体と純正ACアダプターとケーブル、純正の保護カバーです。

Chuwi Ubook

ご検討よろしくお願い致します。

HP Elite x2 1012G1 2 2in1タブレット！キーボードに難あり



【新生活応援】ASUS ZenBook 15【ノートパソコン】

ASUS TransBook T100HA-128S

Macbook Pro 13インチ SSD500GB Adobe office付



Windows11 オフィス付き Core i5 LENOVOノートパソコン

BLUETOOTH有

ASUS ROG Flow Z13 GZ301Z/Core i7 12700H

CPUコア数: 4

薄型✨NEC LaVie 学生・主婦におすすめ初期設定済み！レッド 高速SSD

CPUナンバー(新): X5−Z8500

Let's note CF-XZ6RD1VS シルバー 128GB 4GB

CPUメーカー: INTEL

ガレリア ゲーミングノートpc core i5

メモリー：4GB

Let’s note SV1 CF-SV1DFNQR 16GB SSD512GB

HDMI端子有無: HDMI有

MacBook Air(Late 2018)※故障あり

OS VERSION_PC: WIN10 HOME

B-13【中古品】初心者の方に✨すぐに使える✨新品SSD256GB✨オフィス付

TRUE RESOLUTION: WXGA

Lenovo IdeaPad Slim 550 Ryzen 5 5500U

WIMAX: NO

A-67/美品DELL/オシャレRED/新品SSD/ノートパソコン

color: GRAY

東芝 ノートパソコン Windows11 エクセル ワード

グラフィックアクセラレーター: チップセットに内蔵

Tinkpad X270 Dockセット

グラフィックチップブランド: Intel

アップル Macintosh PowerBook 550c 動作品

グラフィックチップモデル: INTEL HD GPU

【美品】MacBook Air (13-inch, Early 2015)

ストレージ種類: SSD

DELL デル PCモニター S2721HSX-R 27型/ワイド ブラック

タッチポイントタイプ: 10POINTタッチ

【再生・未使用品】Surface Laptop Go 2 8QF-00018

チップセットブランド: INTEL

20｜初心者向け✨動画・写真の保存◎✨すぐ使える！薄型赤ノートパソコン✨カメラ付

チップセット種類: CPUに内蔵

MacBookAir 2020年モデル Windows11/office2021

パソコン・タイプ: ポータブルパソコン

Lenovo IdeaPad Flex 550 14ARE05

パソコン・タイプ(新): ピュアタブレット

LIFEBOOK U938/T☘Corei5第8世代☘SSD256GB☘メ8GB

プロセッサタイプ4: ATOM X5

APPLE MacBook Pro(2013, Retina, 13-inch)

モニタワイドタイプ: ワイド

MacBook 12 2017 256GB ゴールド 充電回数 17

無線通信機能: IEEE802.11a/b/g/n

T552/36FWY_windows11_ノートパソコン_リモート_テレワーク

解像度種類(新): 1280X800

14" MacBook Pro M2 Max 1TB SSD 32GB メモリ



MO-17.レア動作品タッチパネル搭載/VAIOノートパソコン

#ASUS

Mouse computer

#ASUS

人気のホワイトWin10/Corei5&SSD/メ8G/ブルーレイ/無線/カメラ



riza様専用です

画面サイズ...～10.9インチ

ゆーじさん専用LenovoIdeaPad Slim 360 Chromebook

OS...Windows10

Panasonic Let’s note レッツノート CF-S10 AYPDR

メモリ...4～7GB

Macbook pro マジックマウス付

SSD容量...128～255GB

商品の情報 ブランド エイスース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。あまり使用する機会が無いためお譲り致します。内容物はパソコン本体と純正ACアダプターとケーブル、純正の保護カバーです。ご検討よろしくお願い致します。ASUS TransBook T100HA-128SBLUETOOTH有CPUコア数: 4CPUナンバー(新): X5−Z8500CPUメーカー: INTELメモリー：4GBHDMI端子有無: HDMI有OS VERSION_PC: WIN10 HOMETRUE RESOLUTION: WXGAWIMAX: NOcolor: GRAYグラフィックアクセラレーター: チップセットに内蔵グラフィックチップブランド: Intelグラフィックチップモデル: INTEL HD GPUストレージ種類: SSDタッチポイントタイプ: 10POINTタッチチップセットブランド: INTELチップセット種類: CPUに内蔵パソコン・タイプ: ポータブルパソコンパソコン・タイプ(新): ピュアタブレットプロセッサタイプ4: ATOM X5モニタワイドタイプ: ワイド無線通信機能: IEEE802.11a/b/g/n解像度種類(新): 1280X800#ASUS#ASUS画面サイズ...～10.9インチOS...Windows10メモリ...4～7GBSSD容量...128～255GB

商品の情報 ブランド エイスース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【高性能】VAIOかわいい大人ピンク☘6世代☘新品SSD256/メモリ12GBLIFEBOOK SH75/X ★快速SSHD 8GBバッテリー交換済オフィス付NEC LAVIE ノートパソコン NS750BAB core i7 8GB管理55 綺麗 直ぐに使える 特価 カメラ Office ノートパソコン【新品未開封】MacBook AIR M2 ミッドナイト