日本人気超絶の WBC大谷翔平限定メダル スポーツ選手

こちらの商品は、WBC 2023年大会での大谷翔平選手の限定メダルです!

WBC優勝して、

希少価値の高い商品になります!

※WBCの許諾を得た正規品です。

※御購入後すぐに発送致します。

商品説明

MADE IN USA

39mm SOLID BRONZE COIN

額のサイズ:縦10cm/よこ15.5cm

※日本での受注販売は、現在しておりません。

WBC大谷翔平限定メダル

ジャンル(スポーツ選手)...野球

サイン有無...無し

性別...男

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

