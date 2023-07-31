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【破格値下げ】 THE NORTH FACE シェルパ ヌプシ ダウンジャケット ダウンジャケット

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THE NORTH FACE ザ ノースフェイス 【SHERPA NUPTSE DOWN JACKET】 ヌプシ ダウンジャケット
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日本未発売のノースフェイス シェルパ ヌプシになります。
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色は人気のベージュになります。
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今年1月に購入しました。
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試着のみです。
ザノースフェイス　キャンプシエラ　Mサイズ
サイズが合わない為、仕方なく出品します。
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※タグのサイズ表記はMになってますが、USサイズ表記になってますので、日本サイズではL相当になります。
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採寸　身幅63cm、肩幅51cm、着丈70cm、袖丈、68cm
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素人採寸の為、多少誤差あります。

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商品の情報

商品のサイズL
ブランドザノースフェイス
商品の状態未使用に近い

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THE NORTH FACE ザ ノースフェイス 【SHERPA NUPTSE DOWN JACKET】 ヌプシ ダウンジャケット日本未発売のノースフェイス シェルパ ヌプシになります。色は人気のベージュになります。今年1月に購入しました。試着のみです。サイズが合わない為、仕方なく出品します。※タグのサイズ表記はMになってますが、USサイズ表記になってますので、日本サイズではL相当になります。採寸　身幅63cm、肩幅51cm、着丈70cm、袖丈、68cm素人採寸の為、多少誤差あります。

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商品のサイズL
ブランドザノースフェイス
商品の状態未使用に近い

【破格値下げ】 THE NORTH FACE シェルパ ヌプシ ダウンジャケット ダウンジャケット

40分钟前

【破格値下げ】 THE NORTH FACE シェルパ ヌプシ ダウンジャケット ダウンジャケット

¥36,000 ¥20,520

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dde0d9

 1936

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コメント (16)

dde0d9
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