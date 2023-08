※日本では未発売のエフェクターとなります。

Darkglass Hyper Luminal BLACK

インスタまたはYouTube にて、frus riteで検索していただければ音聞けます。こだわって作っておられるようです。オリジナルの設定を揃えられたので、この度出品します。

試奏程度(1時間程使用)

・動作確認済み

・付属品等完品

よろしくお願いいたします。

#frusrite #rhcp #fusciante #john #レッチリ #flea #josh #洋楽 #bose ##エフェクター

種類···エレキギター用

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

