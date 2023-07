必ずプロフィールをご覧ください。

古着を中心に出品中!

出品一覧はこちら→ #古着mc

メンズはこちら→#古着mcメンズ

#古着mcニットセーター

値下げ交渉はフォロワーのみ!

ブランド名★RLX Ralph Lauren

商品詳細

商品名★ニット

詳細→

サイズ表記:★S

【平置き採寸】(cm)

肩幅★43

身幅★47

着丈★63

袖丈★61

素人採寸のため多少誤差がございます。

状態★B

状態詳細→★比較的綺麗な状態

S:新品未使用品

A:中古品ではあるが未使用に近い状態

B:目立つ汚れやダメージもなく使用に問題のない状態

C:目立った汚れやダメージが感じられる状態

D:汚れやダメージがひどい状態

ほとんど無いとは思いますが 素人検品のため汚れの見落としがある場合がございます。

ご理解の上ご検討よろしくお願いしたします。

《 素材 》

★画像参照

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

