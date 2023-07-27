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直営店に限定 y.t.（indepict）テントシャツ　Y.T. M size シャツ

商品の説明

こちらの商品は、Y.T オーバーサイズシャツです。系統が変わったため出品です。
Kさん専用　RAF Simons✖️Fred Perry オーバーサイズシャツ
サイズ表記はありませんが、Mサイズとなります。
COMOLI　デニムワークジャケット　エクリュ　サイズ3

COMOLI シャツ　旧型　SAX サイズ3 (廃盤)
数回着用をしていますが、状態は良好です。
ヒステリックグラマー　野口強 RABBIT LUCKコラボ　 ウエスタンシャツ
テント生地を使用しておりますので、各所に独特の風合いがございます。
23SS Supreme Shadow Plaid Flannel Shirt

くーさん専用
中古品である事をご理解の上、ご検討下さい。
《超希少》Columbia☆コロンビアPFG 企業ロゴ刺繍 アメリカ企業物

essay ロングシャツ
着丈前77.0
【希少】90s ポロスポーツ ラルフローレン 開襟 キューバシャツ L 半袖
着丈後81.0
fucking awesome ファッキンオーサム
身幅66.5
【新品未使用】日本製 BURBERRY LONDON チェックシャツ L
肩幅61.0
別注 Ka na ta long sumo shirt indigo シャツ

AURALEE SUPER LIGHT WOOL SHIRTS

10匣　Drug dealer shirt ドラッグディーラーシャツ　M 美品

80s agnes b knit black shirt jacket
カラー···グリーン
Supreme Arc Jacquard Denim Shirt "Black"
袖丈···長袖
MARNI マルニ　marni トロピカルウール　シャツ　サイズ46
柄・デザイン···無地
【SUGAR CANE】シュガーケーン ヘリンボーン ベースボールシャツ (M)
季節感···春、夏、秋

高城剛　nextraveler 新品　シャツ　白　1 ポケット

商品の情報

商品のサイズM
商品の状態目立った傷や汚れなし

【激レア】ラルフローレン☆BDシャツ M 刺繍ロゴ ストライプ

フレッドペリー 長袖 ストライプシャツ シンプルロゴ 刺繍ロゴ L ネイビー

visvim 23ss SOCIAL SCULPTURE SHIRT DMGD

UNUSED アンユーズド 22AW チェックシャツ / シャツジャケット
こちらの商品は、Y.T オーバーサイズシャツです。系統が変わったため出品です。サイズ表記はありませんが、Mサイズとなります。数回着用をしていますが、状態は良好です。テント生地を使用しておりますので、各所に独特の風合いがございます。中古品である事をご理解の上、ご検討下さい。着丈前77.0 着丈後81.0身幅66.5肩幅61.0カラー···グリーン袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋

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商品のサイズM
商品の状態目立った傷や汚れなし

直営店に限定 y.t.（indepict）テントシャツ　Y.T. M size シャツ

17分钟前

直営店に限定 y.t.（indepict）テントシャツ　Y.T. M size シャツ

¥32,000 ¥18,240

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サイズ交換対象外 Y.T. (INDEPICT) Over size shirt テント生地Ｌ

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