直営店に限定 y.t.（indepict）テントシャツ　Y.T. M size シャツ

こちらの商品は、Y.T オーバーサイズシャツです。系統が変わったため出品です。

Kさん専用 RAF Simons✖️Fred Perry オーバーサイズシャツ

サイズ表記はありませんが、Mサイズとなります。

COMOLI デニムワークジャケット エクリュ サイズ3



COMOLI シャツ 旧型 SAX サイズ3 (廃盤)

数回着用をしていますが、状態は良好です。

ヒステリックグラマー 野口強 RABBIT LUCKコラボ ウエスタンシャツ

テント生地を使用しておりますので、各所に独特の風合いがございます。

23SS Supreme Shadow Plaid Flannel Shirt



くーさん専用

中古品である事をご理解の上、ご検討下さい。

《超希少》Columbia☆コロンビアPFG 企業ロゴ刺繍 アメリカ企業物



essay ロングシャツ

着丈前77.0

【希少】90s ポロスポーツ ラルフローレン 開襟 キューバシャツ L 半袖

着丈後81.0

fucking awesome ファッキンオーサム

身幅66.5

【新品未使用】日本製 BURBERRY LONDON チェックシャツ L

肩幅61.0

別注 Ka na ta long sumo shirt indigo シャツ



AURALEE SUPER LIGHT WOOL SHIRTS



10匣 Drug dealer shirt ドラッグディーラーシャツ M 美品



80s agnes b knit black shirt jacket

カラー···グリーン

Supreme Arc Jacquard Denim Shirt "Black"

袖丈···長袖

MARNI マルニ marni トロピカルウール シャツ サイズ46

柄・デザイン···無地

【SUGAR CANE】シュガーケーン ヘリンボーン ベースボールシャツ (M)

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

こちらの商品は、Y.T オーバーサイズシャツです。系統が変わったため出品です。サイズ表記はありませんが、Mサイズとなります。数回着用をしていますが、状態は良好です。テント生地を使用しておりますので、各所に独特の風合いがございます。中古品である事をご理解の上、ご検討下さい。着丈前77.0 着丈後81.0身幅66.5肩幅61.0カラー···グリーン袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

高城剛 nextraveler 新品 シャツ 白 1 ポケット【激レア】ラルフローレン☆BDシャツ M 刺繍ロゴ ストライプフレッドペリー 長袖 ストライプシャツ シンプルロゴ 刺繍ロゴ L ネイビーvisvim 23ss SOCIAL SCULPTURE SHIRT DMGDUNUSED アンユーズド 22AW チェックシャツ / シャツジャケット