直営店に限定 y.t.（indepict）テントシャツ　Y.T. M size シャツ

こちらの商品は、Y.T オーバーサイズシャツです。系統が変わったため出品です。
Kさん専用 RAF Simons✖️Fred Perry オーバーサイズシャツ
サイズ表記はありませんが、Mサイズとなります。
COMOLI デニムワークジャケット エクリュ サイズ3
COMOLI シャツ 旧型 SAX サイズ3 (廃盤)
数回着用をしていますが、状態は良好です。
ヒステリックグラマー 野口強 RABBIT LUCKコラボ ウエスタンシャツ
テント生地を使用しておりますので、各所に独特の風合いがございます。
23SS Supreme Shadow Plaid Flannel Shirt
くーさん専用
中古品である事をご理解の上、ご検討下さい。
《超希少》Columbia☆コロンビアPFG 企業ロゴ刺繍 アメリカ企業物
essay ロングシャツ
着丈前77.0
【希少】90s ポロスポーツ ラルフローレン 開襟 キューバシャツ L 半袖
着丈後81.0
fucking awesome ファッキンオーサム
身幅66.5
【新品未使用】日本製 BURBERRY LONDON チェックシャツ L
肩幅61.0
別注 Ka na ta long sumo shirt indigo シャツ
AURALEE SUPER LIGHT WOOL SHIRTS
10匣 Drug dealer shirt ドラッグディーラーシャツ M 美品
80s agnes b knit black shirt jacket
カラー···グリーン
Supreme Arc Jacquard Denim Shirt "Black"
袖丈···長袖
MARNI マルニ marni トロピカルウール シャツ サイズ46
柄・デザイン···無地
【SUGAR CANE】シュガーケーン ヘリンボーン ベースボールシャツ (M)
季節感···春、夏、秋
高城剛 nextraveler 新品 シャツ 白 1 ポケット
【激レア】ラルフローレン☆BDシャツ M 刺繍ロゴ ストライプ
フレッドペリー 長袖 ストライプシャツ シンプルロゴ 刺繍ロゴ L ネイビー
visvim 23ss SOCIAL SCULPTURE SHIRT DMGD
UNUSED アンユーズド 22AW チェックシャツ / シャツジャケット
こちらの商品は、Y.T オーバーサイズシャツです。系統が変わったため出品です。サイズ表記はありませんが、Mサイズとなります。数回着用をしていますが、状態は良好です。テント生地を使用しておりますので、各所に独特の風合いがございます。中古品である事をご理解の上、ご検討下さい。着丈前77.0 着丈後81.0身幅66.5肩幅61.0カラー···グリーン袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋