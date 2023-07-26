【SALE】 パナソニック　4K 有機ELテレビ TH-55GZ1000(55V型) テレビ

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24インチテレビ SHARP

有機ELテレビの為、引き取りに来ていただける方限定とさせていただきます。

美品！！パナソニック 32V型液晶テレビ ビエラTH-32C300 2015年製



ソニー 55V型 4K 液晶テレビ Android TV KJ-55X8500C

引き取り場所=大阪府豊中市

32型テレビ 東芝REGZA 32S20 17年製

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Panasonic ビエラ 42v型



テレビ確認用



ハイセンス 50V型 4Kチューナー内蔵 液晶 テレビ 50E6G

Panasonicパナソニック4K 有機ELテレビ TH-55GZ1000(55V型)です。

50V型 4K 液晶テレビ Android TV



43インチテレビ

2019年製(2019年ヨドバシカメラ梅田にて購入)

マキタ充電式ラジオ付テレビ中古



Panasonic VIERA EX600 TH-43EX600

USED品の為「目立った傷や汚れなし」とさせていただいておりますが、単身使用でほとんど使用はしておらず極美品だと思います。

3m3370yh パナソニック 40V型 液晶テレビ VIERA/ビエラ

(子供•ペットなし、喫煙者なし)

パナソニック Panasonic 32 液晶 テレビ 国産 TH-L32DT3



Amazonファイヤースティック 外付けHDD付き、43V型 マクゼン液晶テレビ

画像１枚目のテレビ台は付属いたしません。

4K43インチテレビ



新生活応援！ SHARP AQUOS 液晶カラーテレビ LC-50W30



パナソニック 有機ELテレビ TH-55GZ1000 2019年 M0110

∴∵∴ ୨୧ 商品説明 ୨୧ ∴∵∴

HITACHI 55V型ハイビジョンプラズマテレビモニター W55-P5500S



【最終値下げ】ハイセンス 液晶テレビ 40BK2 [40V型

テレビ本体

1台2役 3.2インチ液晶ワンセグ TV ラジオ OR-A03BK

リモコン

TOSHIBA 4K 液晶テレビ REGZA 50M510X 50V型 H618

取説

※アイシールド追加※【美品】XL2411K（S.Switch XS250付き）

保証書(保証期間は終了)

koidon様専用 テレビ AQUOS 32型 2019年製 録画セット



SONY BRAVIA W730E（ソニー FullHD液晶テレビ32V型）



LG 4k テレビ 43UJ630A 2018年

明部のコントラスト・色を忠実再現する4Kダブルチューナー内蔵ビエラ。

専用 AQUOS LC-40H40 40インチ 液晶テレビ 動作品

本体寸法:幅122.8×高さ77.4×奥行30.0cm

SONY BRAVIA 4K液晶テレビ AndroidTV 43インチ

質量スタンドあり(スタンドなし):約 27.5 kg(約 22.0 kg)

HISENSE 液晶テレビ 43E6800 2019年製 43インチ

スピーカー:合計出力50W、2ウェイスピーカー搭載

SONY BRAVIA 4K テレビ 液晶テレビ 4Kテレビ フルハイビジョン

付属品:リモコン、電源コード、乾電池、転倒防止部品

東芝 50インチ 液晶テレビ 50M510X 4K リモコン未使用

従来のB-CASカードに代わり「ACASチップ」内蔵

50インチ TH-50A305 パナソニック 2014年製

定格消費電力:358W種類···有機ELテレビ

【新品未使用】BRAVIA XRJ-85X90K [85インチ]



REGZA G20Xシリーズ 49G20X 49型 4Kテレビ

4K対応···4K対応あり

商品の情報 商品のサイズ 52～60インチ ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

❤️❤️❤️ 有機ELテレビの為、引き取りに来ていただける方限定とさせていただきます。 引き取り場所=大阪府豊中市 ❤️❤️❤️ Panasonicパナソニック4K 有機ELテレビ TH-55GZ1000(55V型)です。2019年製(2019年ヨドバシカメラ梅田にて購入)USED品の為「目立った傷や汚れなし」とさせていただいておりますが、単身使用でほとんど使用はしておらず極美品だと思います。(子供•ペットなし、喫煙者なし)画像１枚目のテレビ台は付属いたしません。∴∵∴ ୨୧ 商品説明 ୨୧ ∴∵∴ テレビ本体リモコン取説保証書(保証期間は終了)明部のコントラスト・色を忠実再現する4Kダブルチューナー内蔵ビエラ。本体寸法:幅122.8×高さ77.4×奥行30.0cm質量スタンドあり(スタンドなし):約 27.5 kg(約 22.0 kg)スピーカー:合計出力50W、2ウェイスピーカー搭載付属品:リモコン、電源コード、乾電池、転倒防止部品従来のB-CASカードに代わり「ACASチップ」内蔵定格消費電力:358W種類···有機ELテレビ4K対応···4K対応あり

商品の情報 商品のサイズ 52～60インチ ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【値下げ】チューナーレス テレビ 21.5インチ DELL ファイヤースティック東芝 レグザ 32インチ TOSHIBA REGZALG製 49型液晶テレビ 2019年製 ※難アリ 引き取り希望SONY BRAVIA ブラビア KJ-55X9500HSONY BRAVIA KJ-40W700C5m3473zh シャープ アクオス 50V型 4k対応 液晶テレビ 17年製