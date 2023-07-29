輝い 【35size】LOEWE ロエベ ダイス サンダル サンダル

LOEWE 【21SS】ダイスサンダルカーフ

ネブローニ ゼブラ サンダル



The Row ザ・ロウ Ginzaサンダル

購入日：2021.06

パンプス サンダル 35

購入場所：阪急うめだ百貨店

HYKE KEEN サンダル 24.5 新品未使用 BLACK 入手困難

税込 73,700円

【新品タグ付き】MAURO de BARI マウロデバリ ファーバックルサンダル



【極美品】LOUIS VUITTON モノグラム デニム ミュールサンダル

サンダル本体のみ発送致します。

Chloe 2020夏限定カラーサンダル ★36サイズ カーキ色



Tod’s／Kate✨レザーフラットサンダル✨ブラック

入手困難な1番小さい35サイズです。

お値下げ ブルネロクチネリ モニーレ付き レザー サンダル 37

普段22〜22.5cmの靴を買いますがピッタリでした。

美品✨CHANEL ストラップサンダル ココマーク ゴールド 金具 22



GIUSEPPE ZANOTTI ジュゼッペ ザノッティサンダル未使用品

夏のワンシーズンのみ着用しました。

ジャラン・スリウァヤ サンダル

約50%OFFの価格で出品します。

LOQ レースアップシューズ



teva × snow peakコラボ ハリケーン

数回着用し靴裏など多少のスレはございますが

【未使用即発】MAISON MARGIELA Tabi ストラップサンダル

全体的には美品かと思います。

(美品！)ボッテガヴェネタ ウェッジソールサンダル 厚底 エスパドリーユ



新品☆UGGアグ☆ COZETTE シープスキンサンダル23.0㎝ブラック正規品

ゴールドのロゴダイスがワンポイントになり、

美品✨ セルジオロッシ sr1 シルバー サンダル グリッター M436

フラットサンダルの為かなり歩きやすいサンダルです☺︎

ENFOLD クロスフラットサンダル 本革 ベルト 調節可 ブラック 36



christian louboutin サンダル

デニムなどに合わせると可愛いです♩

SNIDEL スニーカーソールサンダル



美品■フェラガモ■サンダル

#フラットサンダル #ビーサン #ビーチサンダル

商品の情報 商品のサイズ 22cm ブランド ロエベ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

LOEWE 【21SS】ダイスサンダルカーフ購入日：2021.06購入場所：阪急うめだ百貨店税込 73,700円サンダル本体のみ発送致します。入手困難な1番小さい35サイズです。普段22〜22.5cmの靴を買いますがピッタリでした。夏のワンシーズンのみ着用しました。約50%OFFの価格で出品します。数回着用し靴裏など多少のスレはございますが全体的には美品かと思います。ゴールドのロゴダイスがワンポイントになり、フラットサンダルの為かなり歩きやすいサンダルです☺︎デニムなどに合わせると可愛いです♩#フラットサンダル #ビーサン #ビーチサンダル

商品の情報 商品のサイズ 22cm ブランド ロエベ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

新品◆THE RERACS◆ベルテッドコンフォートサンダル/黒23㎝美品 コーチ レディースサンダル サイズ6新品未使用品✨DOLCE&GABBANA リーフ柄 ウエッジソールサンダルトーガ サンダルビンテージ サンダル レーザーカラーコールハーン サイズ表記「5.5B」22.5センチ シルバー 厚底サンダルNIKE エアマックスココ 22cmアヴリル・ガウ ブラウンミュール 36LOEWE ウエッジサンダル