CASIO

以下、公式HPから一部引用しております。

高校生向けハイスペック [Q49]

高校生進学校モデル (ハイスペックモデル)

※XD-4900はXD-4800、4700の上位モデルとなります。

※XD-4800とは収録コンテンツが異なる部分がございます。

【さらなる高みを目指す高校生へ。ハイレベルな英語学習、難関大合格に向けた高校学習をサポート。】

読む、聞く、書く、話すの4技能をバランスよく学習できる英語系コンテンツをはじめ、用語集、参考書、問題集などを幅広く収録。

予習・復習から受験まで活用できます。

【特徴】

6教科14科目に対応、英語力強化をサポート多角的な学習を支援、検定挑戦などを応援します。

毎日の持ち歩きにぴったりな設計。

手書き機能、音声機能搭載。

【高校3年間をサポート】

高校学習に定評のあるコンテンツを厳選収録。大学受験まで活用でき、高校学習の強い味方になってくれます。

【国語】

各界の専門家が既存項目を全面的に見直すとともに、日本語の今を知ることができます。

【英語】

使いやすさアップ、他にも、英文読解に役立つ文法・語法解説が充実のコンテンツなど、学習英和コンテンツが充実。

【数学】

数学の解法や公式をわかりやすく紹介。ポイントをつかんだ学習をサポート。

【理科】

教科書や入試問題によく出る用語を収録。より実践的な知識が身につきます。

【地歴】

定評あるコンテンツを取り揃えた充実のラインアップで受験勉強を強力サポート。

【公民】

定評あるコンテンツを取り揃えた充実のラインアップで受験勉強を強力サポート。

【暗記学習、リスニング力をアップ】

英語、国語、社会の暗記学習に役立つターゲットシリーズや、大学入学共通テストのリスニング対策に適したコンテンツなど、多彩な入試対策コンテンツを収録。

☆状態

使用感が少なく良質な美品かと思います。

状態は私の主観によるものです。

詳しくは画像をご参照ください。

☆付属品

タッチペン、収納ケース、保証書付取扱説明書

☆その他

発送は梱包材を使用して丁寧に行います。

即購入可能です。

専用箱付属の場合、崩して送ることがあります。

商品の情報 ブランド カシオ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

