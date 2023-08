良質 EF70-300F4-5.6L IS USM その他

Canon EF70-300F4-5.6L IS USM

AF機構有無: AF

ズームレンズタイプ(新): 望遠ズームレンズ

フォーマット種類: 35mmフルサイズ

レンズマウント(メーカ): キヤノン EFマウント

一眼レフ/ミラーレス: 一眼レフ用

交換レンズタイプ: ズームレンズ

交換レンズ内手ぶれ補正機能: 補正機能有

特殊レンズタイプ: 特殊レンズ以外

Canon EF70-300mm F4-5.6L IS USM 難あり

ポートレートやスポーツ、そして風景撮影まで活用できるLタイプ望遠ズームレンズです

難点はレンズ内前玉付近にクモリがあります。またレンズ先端が歪んでいますが動作に問題はありません。

#キヤノン

#Canon

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

