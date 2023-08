【現品限り一斉値下げ！】 希少 日本製 ONES STROKE ステンカラーコート チェック ステンカラーコート

趣味が変わってしまい出品することにしました(´ー`)

PHIGVEL ウールジャケット 03AW

プロフィールの確認もお願いしますm(_ _)m

購入価格:約¥55000

肩幅約46、袖丈約59、着丈約76、身幅約59センチです!

自分の大事なコレクションから出しているので、今はあまり出回らないアイテム、サイズ、良い状態のものが多く、希少だと思いますので、この際にご検討宜しくお願い致します!

希少 日本製 ONES STROKE ステンカラーコート チェック

あくまで自宅保管なので、100%完璧な状態ではないことだけご理解くださいm(_ _)m

何かと多忙なもので、少し連絡や発送が遅れる場合があります。

他でも出品しておりますので、売り切れの場合がございますが、ご了承くださいませm(_ _)m

質問があればお気軽にどうぞ(^_^)

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ワンズストローク 商品の状態 未使用に近い

