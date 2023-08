激安の ★Fad09Oz　ドラゴンボールZ20IZ戦士スペシャル前編12種フルコンプ その他

■プロフィールをご覧になってからご購入お願いします。

■いきなり購入OK

■バラ売り・値下げ・取置き・専用出品不可

■土日祝日の連絡・発送不可(GW・お盆・年末年始含む)

【発売元】

BANDAIバンダイ

【商品仕様】

ガシャポン★全12種★新品未開封★ミニブック付

【商品内容】

1.孫 悟空

2.クリリン

3.ベジータ

4.トランクス

5.ピッコロ

6.孫 悟飯

1.孫 悟空(ブロンズVer.)

2.クリリン(ブロンズVer.)

3.ベジータ(ブロンズVer.)

4.トランクス(ブロンズVer.)

5.ピッコロ(ブロンズVer.)

6.孫 悟飯(ブロンズVer.)

◇20弾を迎えたHGシリーズのスペシャル記念弾!

Z戦士大集合!

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

