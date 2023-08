♦︎即購入OKです。

サンローラン ミラーサングラス サングラス ユニセックス 男女兼用

80s RAY-BAN B&L OUTDOORSMAN diamond HARD



アメリカ軍 メガネ デッドストック 46/26 USS S9 BCG ミリタリー



RAY-BAN B&L レイバン ボシュロム サングラス キャラバン USA製

stussy サングラス BRIAN 野村周平 Y2K

eyevan7285

プレミア生産終了モデル レイバン RB4261D 60130

eyevan7285 330

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

♦︎即購入OKです。間違いの無いお品になりますのでご安心を下さい。 ①くれぐれも神経質な方はご遠慮下さい。 ②お品の状態をしっかり画像で判断した上でご検討をお願い致します。 ③自宅保管のお品でございます。 ④出品時に汚れ・シミ・破損等の確認もしておりますが、私共の故意でない、意図的でない確認漏れ・お品の説明の記載見落とし等もございますことをご理解・ご了承の上でご検討をお願いします。 ⑤ すり替え防止の為、返品はお受けできませんのでご了承下さい。

