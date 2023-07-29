【WEB限定】 カルティエ Cartier ラブリング リング

カルティエ Cartier のラブリング1個

【極美品】GUCCI リング ゴースト スカル サイズ13 刻印



南洋白蝶真珠パールリング【指輪】 e0113r06

プラチナ Pt950

k18 ルビー リング カエルモチーフ

サイズ52（12号）

18金 K18 デザインリング レディース 4.1g 10号 Z497

指輪

高品質 ハートキュー VS ダイヤモンド 0.5ct K18 wg リング 鑑定



ティファニー TIFFANY 11.5号 グルーブド リング コンビ 希少

10年くらい前に購入しました

ペアーリング 4°C

日常使いしておりましたので、小傷がございます

18金 ダイヤ0.2C リング

カルティエのショップに持ち込めば磨いてもらえます

18金 天然オパール アンティーク調リング 鑑別書付



ダイヤモンド リング 指輪 k18 アクセサリー

こちらは箱や保証書等一切ございませんが、銀座のカルティエで購入いたしました正真正銘本物です。

【K18/PG】18金 ピンクゴールド 刻印 2連 リング 指輪 2g

本物でなければショップに持ち込んでも磨いてもらえません。

グルジア ジョージア骨董品店にて購入 リング 指輪 一点物 ヴィンテージ 希少

石は付いておりません。

大粒 0.44ct Fカラー カルティエ ソリテール リング

すり替え防止のため、返品はお断りさせていただきます。

【newデザイン】エメラルド モアサナイト ダイヤ リング k18WG

こちらの商品はお値下げ交渉不可です。

PT900 天然パパラチアサファイア＆天然ダイヤモンドリング 13号 鑑別書

写真4枚目は公式よりお借りしました。

高品質. PT 950プラチナリング1.0 ctダイヤモンドリング 36



SALE！！【18K】✵ リング✵



ダイヤモンドシライシ エンゲージリング・マリッジリング 4.5号

材質···プラチナ950

CKPさま専用 宝石ルース カシャライ産天然カラーチェンジアメジスト2.6

カラー···シルバー

ゴージャス‼️15号位 サファイア・ダイヤリング 指輪

LOVE RING

商品の情報 ブランド カルティエ 商品の状態 傷や汚れあり

カルティエ Cartier のラブリング1個プラチナ Pt950サイズ52（12号）指輪10年くらい前に購入しました日常使いしておりましたので、小傷がございますカルティエのショップに持ち込めば磨いてもらえますこちらは箱や保証書等一切ございませんが、銀座のカルティエで購入いたしました正真正銘本物です。本物でなければショップに持ち込んでも磨いてもらえません。石は付いておりません。すり替え防止のため、返品はお断りさせていただきます。こちらの商品はお値下げ交渉不可です。写真4枚目は公式よりお借りしました。材質···プラチナ950カラー···シルバーLOVE RING

商品の情報 ブランド カルティエ 商品の状態 傷や汚れあり

ぴぴ様専用CHAUMET ショーメ リング サファイア 12号 K18WG専用JE239★高級 ダイヤモンド0.13ct K18PG リングTiffany Tワンリング ゴールド 9号【なみ様ご専用♡】ピンクダイヤリング♡0.37♡Fancy light Pink