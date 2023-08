LGスタイラー ミラー

LGスタイラー2021年製

ミラータイプ、スチームクローゼット 衣類乾燥機

○ 型式:S3MF 製品コード:S3MF.ABW1EJP

○気になるニオイ・しわ・ほこり・花粉・菌・ウイルスをいつでも自宅でリフレッシュ

○レザージャケット、コート、制服、毛布、シープスキンラグ、クッション、キャンプ用品テント、鞄など洗いにくいお品を気軽にお手入れできます。

○花粉、ほこりを除去。99%除菌、消臭。

●ミラータイプは指紋がくっきり付いてしまうのが嫌で、カバーシールを貼りました。

iPad用なのでサイズが微妙に合っていませんが、、!

●購入当時は頻繁に使用していました。

●当初から扉を開けると新品冷蔵庫の様な匂いがし、未だ現在しています。

●衣類にはその匂いは付きません。

○ハンガー3本、ズボンハンガー1本、仕切り棚、取扱説明書など付属品は欠けなくございます。

○アロマシートは1パックのみ使用したので、残っている分をおつけします。但し、未開封ですが当時のものなので中身の保証は出来ないです。

○アプリをダウンロードすると、使用幅が広がります。

定価188,000円

乾燥方式···電気

毛布乾燥···あり

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

LGスタイラー ミラーLGスタイラー2021年製ミラータイプ、スチームクローゼット 衣類乾燥機○ 型式:S3MF 製品コード:S3MF.ABW1EJP○気になるニオイ・しわ・ほこり・花粉・菌・ウイルスをいつでも自宅でリフレッシュ○レザージャケット、コート、制服、毛布、シープスキンラグ、クッション、キャンプ用品テント、鞄など洗いにくいお品を気軽にお手入れできます。○花粉、ほこりを除去。99%除菌、消臭。●ミラータイプは指紋がくっきり付いてしまうのが嫌で、カバーシールを貼りました。iPad用なのでサイズが微妙に合っていませんが、、!●購入当時は頻繁に使用していました。●当初から扉を開けると新品冷蔵庫の様な匂いがし、未だ現在しています。●衣類にはその匂いは付きません。○ハンガー3本、ズボンハンガー1本、仕切り棚、取扱説明書など付属品は欠けなくございます。○アロマシートは1パックのみ使用したので、残っている分をおつけします。但し、未開封ですが当時のものなので中身の保証は出来ないです。○アプリをダウンロードすると、使用幅が広がります。定価188,000円乾燥方式···電気毛布乾燥···あり

