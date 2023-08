Founded in 1829 in Brussels, Delvaux is the oldest fine leather luxury goods company in the world.

1829年にブリュッセルで創業したデルヴォーは、世界で最も古い高級皮革製品メーカーです。

製造工程の素晴らしい写真、いくつかのデザインの分解図、デザイナーとオーナーの詳細な歴史的文章が掲載

出版社‎Lanoo Books (2010/4/16)

発売日‎2010/4/16

言語‎英語

ハードカバー‎224ページ

ISBN-10‎902098599X

ISBN-13‎978-9020985993

寸法‎21.97 x 2.49 x 27.33 cm

#デルヴォー #ブリヨン #タンペート #ランゴー #シグネチャーバッグ #タイムレス #職人技

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の状態 やや傷や汚れあり

