CELINE

Black on Black ロゴの

supreme Hooded Sweatshirt

コットンジャージーフーディです。

正規店にて購入した物をプレゼントでいただきましたがサイズが合わない為出品します。

数回着用しました。

毎回ていねいコースでクリーニングしております。

シンプルなデザインながら

メタリックなロゴがさりげないアクセントになり、コーディネートを引き立ててくれますよ。

どんなコーデにも合わせやすいので幅広いシーンでご愛用いただけるアイテムだと思います。

平置き採寸(多少の誤差はお許し下さい)

肩幅58cm

身幅61cm

着丈66cm

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

