本店は WTAPS ダブルタップス カレッジ ロゴ Tシャツ L ホワイト Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ご覧頂きありがとうございます^_^

WTAPS ダブルタップス カレッジ ロゴ Tシャツ

23SS COLLEGE SS COTTON

品番231ATDT-STM06S

カラー WHITE

サイズ L

新品未使用

まとめ割引できます(^з^)

「secondshop」で検索していただくか、私のページで一覧が見れますのでよければご覧ください★☆

#secondshop

他にも沢山のジャンルの服を出品しております!

他商品とのおまとめ購入大歓迎です♬

コメント頂きましたらおまとめさせて頂きますのでお気軽にどうぞ^ - ^

よろしくお願いしますm(_ _)m

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ダブルタップス 商品の状態 新品、未使用

