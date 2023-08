激安通販 2PM concert HOUSE party K-POP/アジア

2015 2PM CONCERT HOUSE PARTY IN SEOUL

韓国盤

DVD 2枚組

現在、廃盤の為入手困難です。

数回再生後に自宅保管しておりました。

2015年6月27・28日の両日、ソウルのオリンピック体操競技場で1万6千人を動員した「2015 2PM CONCERT HOUSE PARTY IN SEOUL」の模様を収録したもの。

このライブでは、2015年リリースの5集「No.5」の収録曲を中心に全23曲を披露。イントロからエネルギッシュなパフォーマンスを見せた「Go Crazy」をはじめ、ミュージカルのような演出による「我が家」、そして感動のアンコールまでを存分に楽しむことができる。また、コンサートのリハーサルや控室の様子などを追いかけたメイキングフィルムも収録されている。このDVDは2枚組、約200ページのフォトブック付

リージョンコード: ALL

字幕: 韓国語、日本語、英語、中国

2015年6月27・28日の両日、ソウルのオリンピック体操競技場で1万6千人を動員した「2015 2PM CONCERT HOUSE PARTY IN SEOUL」の模様を収録したもの。このライブでは、2015年リリースの5集「No.5」の収録曲を中心に全23曲を披露。イントロからエネルギッシュなパフォーマンスを見せた「Go Crazy」をはじめ、ミュージカルのような演出による「我が家」、そして感動のアンコールまでを存分に楽しむことができる。また、コンサートのリハーサルや控室の様子などを追いかけたメイキングフィルムも収録されている。このDVDは2枚組、約200ページのフォトブック付リージョンコード: ALL字幕: 韓国語、日本語、英語、中国

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

